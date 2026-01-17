El presidente Museveni gana las elecciones en Uganda y líder opositor huye de una redada

Nairobi, 17 ene (EFE).- El presidente ugandés Yoweri Museveni ganó a los 81 años con una amplia mayoría las elecciones del pasado jueves, en las que buscaba un séptimo mandato tras ocupar el poder desde 1986, según los resultados oficiales anunciados este sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), mientras el líder opositor Bobi Wine está en un lugar desconocido tras escapar de una redada.

Según los datos revelados por el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama, Museveni, jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), obtuvo 7,9 millones de votos (71,65 %), lo que le permite revalidar una vez más el cargo evitando una segunda vuelta.

En segundo lugar, quedó Wine, cantante y político cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, con 2,7 millones de votos (24,72 %)

El opositor rechazó los resultados anunciados por la EC y denunció un fraude "masivo" durante la jornada electoral, marcada por problemas técnicos y el bloqueo temporal de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes.

"Rechazamos todo lo que declare el señor Byabakama, porque los supuestos resultados que anuncian son falsos y no reflejan en absoluto lo que ocurrió en los colegios electorales ni lo que formula en las actas", afirmó Wine en un vídeo difundido este sábado en la red social X, poco antes de conocerse los datos oficiales.

"Después de detener a casi todos nuestros agentes (electorales), manipular las urnas y cortar el acceso a internet, el régimen está intentando amañar las elecciones una vez más", añadió.

El líder opositor, de 43 años y jefe de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), permanece en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada anoche en una redada de la Policía y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF).

"La pasada noche fue muy difícil en nuestra casa de Magere (un barrio a las afueras de Kampala). El Ejército y la Policía nos hicieron una redada. Cortaron la electricidad y algunas de nuestras cámaras de CCTV. Había helicópteros sobrevolando la zona", detalló el político en un comunicado en X.

"Quiero confirmar que logré escapar de ellos. Actualmente, no estoy en casa, pero mi esposa (Barbie Kyagulanyi) y otros miembros de mi familia permanecen bajo arresto domiciliario. Sé que estos criminales me están buscando por todas partes y estoy haciendo todo lo posible por mantenerme a salvo", agregó.

Wine confirmó así lo dicho horas antes por su hijo mayor, Solomon Kampala Kyagulanyi, quien informó desde fuera de Uganda que su padre logró huir durante el asalto.

La NUP denunció a última hora del viernes que un helicóptero militar se llevó a Wine a la fuerza de su casa "a un destino desconocido (...), cortaron deliberadamente el suministro eléctrico" y agredieron "violentamente" a los guardias de seguridad del político.

Tanto la Policía como las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) negaron los hechos este sábado.

En declaraciones a EFE, el portavoz del Ejército, Chris Magezi, consideró estas acusaciones "absurdas" y "falsas" y aseguró que "están diseñadas para incitar a los seguidores de Bobi Wine a salir a las calles y provocar disturbios".

En la misma línea, el portavoz de la Policía, Kituuma Rusoke, las tildó de "engañosas e infundadas" en una rueda de prensa en la capital y afirmó que solo "pretenden retratar a las agencias de seguridad de Uganda como brutales", al mantener que Wine se encuentra en su domicilio.

Rusoke también hizo referencia al incidente sucedido en el distrito de Butambala (centro), en el centro del país, la noche del jueves, donde Wine denunció que las UPDF mataron a diez seguidores de su partido, en la casa de uno de sus diputados.

"Hay varias personas que detuvimos en Butambala por atacar la comisaría y el centro de recuento de votos e intentar detener el proceso (...) Lamentablemente, se registraron algunas víctimas mortales", señaló el agente.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

En el citado vídeo en X, Wine denunció la muerte al menos otras once personas en diferentes partes del país, lo que sumaría al menos 21 junto a las diez de Butambala.

A pesar de estas informaciones, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, "elogió" este sábado la celebración de las elecciones en Uganda y felicitó a Museveni, al subrayar "el compromiso de la Comisión de la Unión Africana para seguir apoyando la promoción de la democracia y la gobernanza eficaz en el continente". EFE

