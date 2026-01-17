Agencias

El Betis se asienta en la zona europea con un triunfo de peso ante un rival directo (2-0)

Sevilla, 17 ene (EFE).- El Betis ganó 2-0 al Villarreal con dos tantos de Aitor Ruibal y Pablo Fornals en la segunda parte del encuentro disputado en La Cartuja, un triunfo de peso con el que recorta a 9 puntos ante un rival directo y que le asienta en los puestos europeos, al seguir sexto y acercarse a solo 3 puntos al quinto, el Espanyol.

Tras una primera mitad que acabó 0-0, con un mayor dominio y empuje local y con ocasiones en ambas áreas, el Betis siguió imponiéndose en la reanudación con un gran partido ante un impotente Villarreal, más apagado y con menos claridad que otras veces, y firmó su victoria con un gol de Ruibal (m.57) y otro de Fornals (m.83) ante un conjunto amarillo que acabó con diez por la expulsión con roja de Santi Comesaña a los 76 minutos.

