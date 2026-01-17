EE.UU. y Venezuela avanzan en la reapertura de sus respectivas embajadas

Washington, 16 ene (EFE).- Venezuela y EE.UU. avanzan el proceso para la reapertura de su embajada en Washington con contactos diplomáticos y reuniones a nivel de cancillerías esta misma semana, informaron a EFE fuentes cercanas a esos encuentros.

De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por EFE, ha habido avances entre representantes del gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y la Administración del presidente, Donald Trump, para reabrir tanto la embajada del país suramericano en la capital estadounidense como la legación estadounidense en Caracas.

Los acercamientos entre ambos gobiernos incluyen la reapertura de sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos, las cuales han permanecido cerradas por el gobierno del depuesto presidente, Nicolás Maduro, en 2019, que declaró rotas las relaciones bilaterales.

Por su parte, Estados Unidos también mantiene cerrada desde ese año su embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, aunque desde la salida de Maduro ha habido trabajo por parte de personal del Departamento de Estado para abordar una posible reapertura.

Desde el corte de relaciones diplomáticas, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá, mientras que durante la presidencia de Maduro y con la llegada del Trump a la presidencia los restringidos contactos fueron liderados por Richard Grenell.

Tras apresar a Maduro el pasado 3 de enero, Trump se ha mostrado favorable en negociar un proceso de transición con Delcy Rodríguez, con la que mantuvo esta semana una larga conversación telefónica y a la que ha agasajado por hacer lo que demanda su equipo. Además, este jueves en director de la CIA, John Ratcliffe visitó Caracas para reunise con la nueva líder venezolana. EFE