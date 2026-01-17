Agencias

EEUU impondrá aranceles a 8 países europeos en febrero, si no apoyan compra de Groenlandia

Washington, 17 ene (EFE).- Estados Unidos impondrá amenazó este sábado con imponer un arancel del 10% a los productos de 8 países europeos, incluyendo Alemania, Dinamarca y Francia, a partir del primero de febrero, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla de Groenlandia.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington. EFE

