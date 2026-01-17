Agencias

Detienen en sur de México a sujeto acusado de traficar droga hacia Estados Unidos

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este sábado en el sureño estado de Guerrero a Omar ‘N’, quien está relacionado con el tráfico de droga hacia Estados Unidos y es acusado de delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de la detención del sujeto, quien “fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes”, aunque no se detalló si se buscará su extradición a EE.UU.

En las acciones participaron elementos de las Secretarías de Marina, Defensa, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y SSPC.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir la delincuencia organizada y el tráfico de sustancias ilícitas, evitando que lleguen a las calles y afecten a la juventud mexicana”, puntualizó la dependencia.

Desde febrero de 2025 y hasta el 15 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.817 personas y se han confiscado 120,3 toneladas de droga, entre ellas 602,8 kilogramos de fentanilo. EFE

