Agencias

Detenido un colombiano por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Guardar

Madrid, 17 ene (EFE).- Un hombre de 61 años y de nacionalidad colombiana fue detenido este sábado acusado de asestar dos puñaladas en el cuello a su expareja, también colombiana, en un parque de Madrid esta madrugada.

La agresión se produjo sobre las 00.15 horas (23:15 GMT) en un camino de un parque del distrito madrileño de Usera, al sur de la ciudad, y según las primeras pesquisas policiales el agresor atacó a la mujer en el cuello con un arma blanca que, por el momento, no ha sido encontrada, según revelan a EFE fuentes próximas a la investigación.

A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre en principio peligro gracias a la rápida intervención para contener la fuerte hemorragia con gasas que efectuaron los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona.

Una vez llegó la ambulancia del Samur Protección Civil, los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre. EFE

(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Acuerdo Mercosur-Unión Europea se sellará en el lugar donde nació el bloque suramericano

Infobae

Una tragedia de dimensiones aún desconocidas en Irán

Infobae

Portugal elige nuevo presidente con ultraderechista y exministro socialista como favoritos

Infobae

Los lugares de memoria democrática reconocidos en España: de cárceles a islas y minas

Infobae

La Casa de Iberoamérica acoge la presentación de un libro para analizar los discursos políticos de Argentina

La Casa de Iberoamérica acoge