Decenas de ONG piden a consejo de DDHH de ONU que convoque sesión especial sobre Irán

Redacción Internacional, 17 ene (EFE).- Casi medio centenar de organizaciones iraníes e internacionales, entre las que se incluye a Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), pidieron en un comunicado conjunto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que convoque una sesión especial sobre Irán.

Las organizaciones quieren que se aborde en esta sesión especial la "escalada sin precedentes de asesinatos masivos de manifestantes, en medio de un bloqueo continuo de Internet impuesto desde el 8 de enero para ocultar graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional por parte de las autoridades iraníes".

Las organizaciones alertan de que "no es posible determinar el número real de muertos", debido a la "magnitud de las masacres" y al apagón de internet, pero algunas de ellas como IHRNGO, con sede en Oslo, contabiliza 3.428 asesinatos, mientras que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció "varios miles" de muertos, aunque culpabiliza a EEUU -y al presidente Donald Trump- y a Israel de los disturbios.

Además, IHRNGO alerta de que alrededor de 20.000 personas han sido detenidas desde que el 28 de diciembre comenzaran unas protestas por la caída del rial que tuvieron su momento álgido el jueves 8 y el viernes 9 de enero, con manifestaciones en todo el país, que derivaron en ataques contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, según la versión oficial del Gobierno iraní.

"Vídeos verificados e información fidedigna recibida por nuestras organizaciones de personas en Irán, incluyendo periodistas, personal médico, manifestantes, testigos presenciales y familiares de las víctimas, revelan patrones generalizados de fuerzas de seguridad apostadas en calles y azoteas, disparando repetidamente rifles y escopetas cargadas con perdigones, apuntando frecuentemente a la cabeza y el torso de manifestantes desarmados", alertan las organizaciones en el comunicado.

La "escalada de represión del 8 de enero" supuso que las fuerzas de seguridad usaran "ilegalmente" armas, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas. Pero también arrestos arbitrarios, incluso de menores, y desaparición forzada.

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, se declaró "horrorizado" ante los sucesos en Irán y pidió su cese: "El asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar, y la calificación de los manifestantes como 'terroristas' para justificar la violencia contra ellos es inaceptable".

Es por ello, que las organizaciones piden una sesión especial para adoptar una "resolución contundente que indique inequívocamente a las autoridades iraníes que la espiral de derramamiento de sangre e impunidad debe cesar" y también una "investigación urgente" realizada por una misión especial. EFE