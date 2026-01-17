Cuatro muertos en accidente por acumulación de gases en una mina del centro de Colombia

Bogotá, 17 ene (EFE).- Cuatro personas murieron en el socavón de una mina de carbón en el municipio colombiano de Socha, departamento de Boyacá (centro), confirmaron este sábado las autoridades.

Las víctimas son tres mineros y una joven que se desempeñaba como encargada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fallecieron por inhalar gases que se acumularon dentro de la mina, según confirmó a medios locales el alcalde del municipio, Óscar Andrés Hurtado.

"La única versión que tenemos es por inhalación de gas, una acumulación de gas. No hubo explosión, fue una intoxicación", explicó el mandatario a la emisora Caracol Radio.

La emergencia se produjo la tarde del viernes y a pesar de que los organismos de socorro y el equipo de Salvamento Minero ingresaron al lugar poco después de las 6:00 hora local (23:00 GMT), el ambiente "gaseado" de la mina resultó letal para las cuatro personas.

Los tres mineros muertos estaban trabajando en el socavón, mientras que la presencia de la trabajadora del área de seguridad y salud en el trabajo sugiere, según medios locales, que realizaba labores de inspección o control cuando ocurrió la acumulación de gases.

El alcalde agregó que el procedimiento para recuperar los cuerpos de las víctimas se extendió hasta la madrugada de este sábado, debido a que fue necesario ventilar el socavón y cumplir con todos los protocolos de seguridad.

"Esto se tuvo que hacer con mucho cuidado y conforme a la ley. Después se procedió a sacar los cuerpos para que el CTI realizara los actos urgentes", afirmó.

El departamento de Boyacá es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo. EFE