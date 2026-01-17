Costa responde a Trump que la UE es "muy firme" en la defensa del derecho internacional y de Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reivindicado la defensa del derecho internacional frente a las aspiraciones de Estados Unidos en Groenlandia y ha recalcado la defensa de la UE de la soberanía de uno de sus países miembro, en este caso Dinamarca.

"Lo que podemos decir es que la Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y por supuesto empezando en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea", ha afirmado Costa en rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para anexionarse Groenlandia.

Costa ha explicado que está trabajando ya con los estados miembro de la UE para dar una respuesta más oficial. "Por ahora estoy coordinando una respuesta conjunta de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema", ha explicado.

El dirigente europeo ha reivindicado la firma este sábado del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur como un "mensaje muy claro para el mundo". "Hoy por hoy, lo que es necesario no es conflicto pero paz; lo que es necesario no son conflictos entre países, pero cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea", ha planteado.

"Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial, la soberanía, el derecho internacional en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar por los derechos humanos en Venezuela. Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos, tenemos que crear zonas de integración económica y no aumentar los aranceles", ha argumentado.

Ante una situación similar, la de las amenazas de Trump contra España por el porcentaje de gasto en defensa, la Comisión Europea evitó dar una réplica directa al inquilino de la Casa Blanca, pero recordó que es Bruselas quien tiene las competencias para tomar represalias ante "cualquier acción" comercial que un país tercero lance contra un miembro de la Unión Europea.

"Lo que puedo decir, de manera general, es que la política comercial recae sobre la competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembro, de manera que responderá de manera adecuada, como siempre hacemos, ante cualquier medida tomada contra uno o varios de nuestros Estados miembro", dijo el pasado 5 de octubre el portavoz de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa.

El hecho de que la política comercial de la Unión Europea recaiga sobre el Ejecutivo comunitario, que habla por voz de los 27, supone también en la práctica que un país tercero no puede imponer aranceles dirigidos contra un único Estado miembro.

Sin embargo, sí podría hacerlo de manera indirecta si el tercer país identifica producciones específicas que considera de especial interés para el país, por ejemplo el aceite de oliva en el caso de España, y aplicar gravámenes a las importaciones europeas de ese tipo para intentar lastrar a un país concreto.