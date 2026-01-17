Comité Olímpico de Ecuador sigue en pugna tras elecciones y denuncia toma de instalaciones

Guayaquil (Ecuador), 16 ene (EFE).- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) sigue inmerso en una pugna entre los dos candidatos que se disputaban su control en las últimas elecciones, en las que su presidente, Jorge Delgado, ganó la votación para ser reelegido frente a Roberto Ibáñez, quien lo acusa de no cumplir los requisitos para presentarse a la reelección.

La junta directiva denunció que la Federación Deportiva del Guayas, entidad que dirigía Ibáñez, que ahora ejerce de viceministro del Deporte, ha tomado las instalaciones del COE en Guayaquil, y que de persistir esta medida Ecuador corre el riesgo de ser incluso suspendido a nivel internacional.

"De persistir las medidas de hecho y el atosigamiento al olimpismo ecuatoriano", lo único que va a ocasionar será "la suspensión de Ecuador" de los eventos deportivos correspondientes al ciclo olímpico, expresó el abogado del COE, Alfonso Moreno.

Para el defensor del COE, "la raíz" de este problema es la falta de habilitación de su actual directorio (electo en mayo pasado), de parte del 'candidato perdedor'".

Asimismo, recordó que las elecciones contaron con el aval de un delegado del Comité Olímpico Internacional (COI) y que "no hubo impugnaciones", pero sí largas, porque "el propio candidato que perdió y reconoció su derrota", todavía no otorga el registro a las autoridades del COE, "ocasionando llegar hasta esta instancia".

Por su parte, Jhon Zambrano, secretario general del COE, aseguró que tanto el COI como los demás organismos deportivos internacionales "están al tanto" de lo que pasa en Ecuador.

Asimismo, Zambrano remarcó que "dicha atención viene desde las elecciones en las que estuvo un delegado del COI".

Entre tanto, María Eduarda Fuentes, presidenta de la Fedeguayas, ratificó "la toma de las instalaciones del COE" y que se dieron porque "el propio COE señaló no contar con los recursos económicos" para seguir atendiendo a los deportistas y que todo se resolverá cuando el organismo en mención "tenga un directorio legalmente reconocido".

El COE remarcó que el Viceministerio de Deporte ha debido otorgar las asignaciones desde noviembre pasado. EFE