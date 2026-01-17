Agencias

Chavistas reúnen cartas para pedir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Guardar

Caracas, 17 ene (EFE).- El chavismo impulsó este sábado una jornada de recolección de cartas en Venezuela para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, en una operación que también incluyó ataques en varios puntos de la ciudad y estados aledaños.

"Hoy estamos elaborando cartas para que sean enviadas a nuestro presidente, que se encuentra secuestrado en Nueva York, con una profunda convicción de que pronto estará con nosotros", dijo a EFE Wilkar Vallenilla, uno de los asistentes.

Por su parte, Kervin Montemayor, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), envió su apoyo a Maduro y Flores para que desde Estados Unidos "resistan" como, dijo, están resistiendo los venezolanos.

"Pronto van a estar acá con nosotros. Vamos a seguir en revolución (...). Fuerza, Nicolás; fuerza, Cilia", expresó a EFE Montemayor, quien aseguró que las cartas se enviarán a Estados Unidos y "al mundo".

Asimismo, rechazó las acusaciones contra Maduro, quien está siendo juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Desde la captura del presidente venezolano y de su esposa, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.

Los manifestantes también han respaldado a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero luego de que fuera convocada por el Tribunal Supremo de Justicia y tras la captura de Maduro.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión, la elaboración y recolección de cartas se hizo este sábado en varios estados del país, como Trujillo (oeste), Aragua (norte), así como en Anzoátegui y Sucre, al este del país.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brasil envía su solidaridad y condolencias a España por el grave accidente ferroviario

Infobae

Neonazis vandalizan memorial de periodista crítica de Putin asesinada en su cumpleaños

Infobae

Bukele asegura que en "guerra" contra las pandillas en El Salvador "no murió ningún civil"

Infobae

La diaspora kurda se manifiesta en Berlín en favor de las minorías en Siria

Infobae

Expresidentes de Colombia y Bolivia apoyan a Mahuad en su reclamo de "injusticia" judicial

Infobae