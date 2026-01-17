AMP2-Líderes europeos rechazan las "amenazas" y el "chantaje" de Trump tras imponer aranceles por Groenlandia

Varios líderes europeos han rechazado este sábado las "amenazas" y el "chantaje" del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha anunciado este sábado nuevos aranceles para los países que participan en las maniobras junto a Dinamarca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" de Trump. "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha apuntado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

"Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa están en juego", ha argumentado Macron.

El mandatario francés ha subrayado que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones".

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha censurado la postura "totalmente errónea" de Trump. "Aplicar tarifas a aliados en nombre de la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es totalmente erróneo. Evidentemente vamos a tratar esto directamente con la Administración estadounidense", ha afirmado Starmer en redes sociales.

El mandatario británico ha señalado que "está muy clara nuestra postura sobre Groenlandia" y ha reiterado que "forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es una cuestión que atañe a los groenlandeses y a los daneses".

En cuanto a la seguridad en el Ártico "hemos dejado claro que concierne a todos los aliados de la OTAN, que deben hacer más, juntos, para afrontar la amenaza de Rusia en distintas partes del Ártico".

También el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha criticado el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha subrayado.

Kristersson ha recalcado que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. "Esta es una cuestión de la UE que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta", ha explicado.

En la misma línea, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha apelado a la unidad de los países europeos bajo el principio de soberanía e integridad territorial. "Apoyamos a Dinamarca y a Groenlandia", ha resaltado.

"Entre aliados, las cuestiones se resuelven mejor dialogando, no con presión. Reforzar la seguridad en el Ártico junto a los aliados es muy importante para Finlandia", según Stubb, que ha subrayado que "este era el objetivo de la acción coordinada y aliada en Groenlandia liderada por Dinamarca". "El diálogo con Estados Unidos continúa. Los aranceles afectarían a la relación transatlántica y podrían provocar una peligrosa espiral", ha remachado.

Para el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, "las amenazas no tienen cabida entre aliados". "La postura de Noruega es firme: Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Noruega apoya totalmente la soberanía del Reino de Dinamarca", ha subrayado. "Hay un amplio acuerdo en la OTAN sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida Groenlandia", ha apuntado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.