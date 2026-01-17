AMP La UE expresa su "total solidaridad" con Dinamarca y advierte de una "peligrosa espiral" de aranceles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este sábado su "total solidaridad" con Dinamarca tras el anuncio de aranceles por Groenlandia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha advertido de una "peligrosa espiral" de aranceles en referencia a una posible respuesta simétrica por parte de los países europeos.

"La UE está con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia en total solidaridad", ha afirmado Von der Leyen en un comunicado suscrito también por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Los aranceles afectarían negativamente a las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Europa seguirá unida, coordinada y defendiendo su soberanía", han añadido.

Von der Leyen ha recordado que las maniobras militares danesas con apoyo de varios países europeos que han provocado la reacción de Trump habían sido anunciadas con antelación y que "responden a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico". "No suponen una amenaza para nadie", ha recalcado.

Además, ha recordado que "el diálogo sigue siendo esencial" y en ese sentido ha recordado que la semana pasada Dinamarca y Estados Unidos abrieron unas conversaciones.

Von der Leyen ha mencionado la integridad territorial y la soberanía de los paíeses como "principios fundamentales del Derecho Internacional" que son "esenciales para Europa" y para la comunidad internacional en su conjunto.

"Hemos subrayado reiteradamente nuetro interés común transatlántico en la paz y la seguridad en el Ártico, incluido a través de la OTAN", ha añadido la dirigente europea.

RUSIA Y CHINA ESTÁN "DISFRUTÁNDOLO"

Más tarde, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha advertido de que "Rusia y China deben estar disfrutándolo" poque "son los que se benefician de las divisiones entre aliados".

"Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos tratarlo dentro de la OTAN. Los aranceles podrían hacer más pobres a Europa y Estados Unidos y afectar a nuestra prosperidad común", ha argumentado antes de señalar como el "objetivo principal" poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha intervenido en el debate para "apoyar a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia". "Las medidas contra aliados de la OTAN anunciadas hoy no ayudan a garantizar la seguridad en el Ártico, sino que podrían provocar lo contrario, envalentonar a nuestros enemigos comunes y a quienes quieren destruir nuestros valores comunes, nuestra forma de vida", ha argumentado.

Metsola ha subrayado que Dinamarca y Groenlandia "han dejado claro que Groenlandia no se vende y han pedido respeto a su soberanía e integridad territorial". "Ninguna amenaza ni arancel puede cambiar eso", ha remachado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.

IMPOSIBLE IMPONER ARANCELES A PAÍSES INDIVIDUALES

Ante una situación similar, la de las amenazas de Trump contra España por el porcentaje de gasto en defensa, la Comisión Europea evitó dar una réplica directa al inquilino de la Casa Blanca, pero recordó que es Bruselas quien tiene las competencias para tomar represalias ante "cualquier acción" comercial que un país tercero lance contra un miembro de la Unión Europea.

"Lo que puedo decir, de manera general, es que la política comercial recae sobre la competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembro, de manera que responderá de manera adecuada, como siempre hacemos, ante cualquier medida tomada contra uno o varios de nuestros Estados miembro", dijo el pasado 5 de octubre el portavoz de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa.

El hecho de que la política comercial de la Unión Europea recaiga sobre el Ejecutivo comunitario, que habla por voz de los 27, supone también en la práctica que un país tercero no puede imponer aranceles dirigidos contra un único Estado miembro.

Sin embargo, sí podría hacerlo de manera indirecta si el tercer país identifica producciones específicas que considera de especial interés para el país, por ejemplo el aceite de oliva en el caso de España, y aplicar gravámenes a las importaciones europeas de ese tipo para intentar lastrar a un país concreto.