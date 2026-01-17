2-2. El Ajax desperdicia dos goles antes de visitar al Villarreal

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- El Ajax desperdició la ventaja de dos goles con la que alcanzó el descanso y no pasó de un empate en el Johan Cruyff Arena (2-2) ante el Go Ahead Eagles que le estanca en la clasificación de la Liga de los Países Bajos, tres días antes de visitar al Villarreal en la séptima jornada de la Liga de Campeones.

Es el segundo empate del conjunto de Fred Grim en las tres últimas jornadas que le han apartado del segundo puesto de la tabla que ostenta el Feyenoord. El liderato del PSV está muy lejos, a quince puntos del cuadro de Amsterdam, que en la Liga de Campeones transita por la parte baja de la tabla.

El Ajax se situó con 2-0 en la media hora gracias a un pase de Mika Godts que culminó Davy Klaassen, que asistió al danés Kasper Dolberg, en el 28, que hizo el segundo.

Pero todo cambió en la segunda parte y los visitantes, que llevan seis partidos sin ganar y parecen abonados a las igualadas, cinco en los encuentros recientes, acortaron distancias con el tanto del belga Thibo Baeten a pase de Evert Lindthorst.

El empate llegó en el 67, con una volea dentro del área de Milan Smit tras una asistencia de Jakob Breum.