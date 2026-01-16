Un tanque israelí dispara contra posición de los cascos azules en Líbano en nuevo ataque

Beirut, 16 ene (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) volvió a denunciar este viernes un nuevo ataque de un tanque israelí contra una de sus posiciones en el sur del país sin dejar víctimas, en el cuarto incidente de este tipo que afecta a sus filas en los últimos cinco días.

"Esta mañana, un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel al sur de la Línea Azul (frontera de facto) disparó aproximadamente 30 balas de bajo calibre hacia una posición de la FINUL cerca de Kfar Chouba", informaron los cascos azules en un comunicado.

Los disparos alcanzaron principalmente un puesto de vigilancia, aunque una de ellas entró a los dormitorios de las instalaciones, según la nota, que abre la posibilidad de que esa bala penetrara "después de rebotar".

Este es el cuarto ataque de este tipo en apenas cinco días, después de que a principios de semana dos tanques israelíes dispararan al lado de una patrulla española en las inmediaciones de Sarda (sur), y de que dos tandas de morteros de iluminación impactaran contra el helipuerto y la puerta principal de una de sus posiciones cerca de Yaroun (sur).

De nuevo, este mismo viernes la FINUL había denunciado también otro incidente ocurrido la víspera a las afueras de Odaisseh (sur), donde un avión no tripulado del Estado judío dejó caer una granada a alrededor de 30 metros de una patrulla de la misión.