Un helicóptero militar ugandés se lleva al líder opositor Bobi Wine de su casa a la fuerza

Nairobi, 16 ene (EFE).- Un helicóptero del Ejército de Uganda se llevó este viernes a la fuerza de su casa al cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, según denunció su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP).

"Un helicóptero del Ejército aterrizó en el complejo del presidente Bobi Wine y se lo llevó a la fuerza a un destino desconocido", afirmó la NUP en su cuenta de la red social X, pese al bloqueo de internet decretado por las autoridades en el país desde el pasado martes.

La captura de Wine se produjo después de que el propio líder opositor declara que los militares habían rodeado su vivienda en el barrio de Magere, a las afueras de la capital ugandesa, Kampala, tras las elecciones de este jueves, en las que optaba a la Presidencia y que describió como un fraude electorales "masivo". EFE

