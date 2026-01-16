Ultraderechista y exministro socialista piden voto útil en cierre de campaña en Portugal

(Actualiza con declaraciones de más candidatos)

Lisboa, 16 ene (EFE).- El líder de ultraderecha André Ventura y el exministro socialista António José Seguro, los dos candidatos que despuntan en las encuestas para las elecciones presidenciales de este domingo, apelaron este viernes al voto útil en sus cierres de campaña.

"¡Vamos a echar al socialismo, vamos a ganar!", gritó Ventura desde su automóvil ante los cientos de simpatizantes que lo acompañaron por el llamado 'descenso de Chiado', la tradicional caminata electoral con la que algunos aspirantes cierran sus campañas en el centro de Lisboa.

Eufórico y vestido de sport, Ventura recorrió los 700 metros que separan la Plaza de Luís de Camões de la del Municipio, pasando por Largo do Chiado.

En declaraciones a los periodistas, hizo un llamamiento al voto útil y lanzó un mensaje para el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), cuyo líder es el primer ministro, Luís Montenegro, que ha apoyado en esta campaña a su antecesor al frente de esa formación, Luís Marques Mendes, y a Iniciativa Liberal (IL), que respalda al eurodiputado João Contrim de Figueiredo.

"Si como los números indican, la segunda vuelta fuera entre André Ventura y António José Seguro, espero que el líder del PSD, el de Iniciativa Liberal y los de otros movimientos, con apoyos más conservadores y de la derecha, no sean un obstáculo para la victoria que impida que el socialismo regrese al Palácio de Belém", dijo el político radical.

El último acto de campaña de Ventura será un mitin en la noche del viernes en el Instituto de Agronomía de Lisboa.

Seguro, segundo en intención de voto, pasó la mañana de hoy en el norte del país, en Oporto y Vila Nova de Gaia, para trasladarse después a Caldas da Rainha, a unos 100 kilómetros de Lisboa y donde votará el domingo.

Allí pidió a "todos los demócratas, todos los progresistas, todos los humanistas concentrar su voto" en su candidatura y no "dispersarlo" en las que no tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta. Seguro concluirá el día con un acto en la capital.

En total son once los aspirantes a la Presidencia, pero solo cinco tienen posibilidades, como indican los sondeos, que auguran que ningún candidato logrará los votos suficientes -más de la mitad- para proclamarse ganador el domingo, por lo que tendría que haber una segunda ronda entre los dos con más apoyos.

Según el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y publicado el martes, aunque Ventura lograría vencer en una primera vuelta, el líder ultra quedaría segundo en una ronda posterior, cediendo la victoria a Seguro.

La sorpresa en esa encuesta, el liberal Cotrim de Figueiredo, quien lograría ser el tercer candidato más votado, cerrará su campaña con una cena en Braga, en el norte.

Por su parte, Marques Mendes se encontró este viernes con votantes en la terminal fluvial de Rocha do Conde de Óbidos, donde también estuvo arropado por varios ministros del Gobierno, así como por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

Varias personalidades conservadoras apelaron a la experiencia en la vida pública de Marques Mendes y el propio candidato lanzó indirectas a sus rivales, en especial a Ventura, para asegurar que su carrera como aspirante a la presidencia estuvo marcada por la "decencia política" y por propuestas "siempre dentro de los límites de los poderes presidenciales".

El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, celebró su último acto de campaña en la turística praça do Comércio lisboeta, donde insistió en su independencia en comparación a otros candidatos apoyados por partidos políticos.

Recalcó que ya tiene experiencia sirviendo al país por su paso por la vida militar y se ofreció como una alternativa democrática, alertando en varias ocasiones ante el auge de la ultraderecha y el complejo contexto internacional. EFE

