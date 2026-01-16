Trump asegura que no ha recibido presiones de países árabes para frenar el ataque a Irán

Washington, 16 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no ha recibido ningún tipo de presiones de países árabes o de Israel para frenar un posible ataque a Irán. "Nadie me ha convencido. Me he convencido yo mismo", dijo hoy en Washington.

Trump respondió de esta forma a los periodistas que le preguntaron por esas supuestas presiones de países de la región que, según informaciones de medios estadounidenses, habrían intentado frenar la ofensiva militar sobre territorio iraní.

El presidente estadounidense ha dicho varias veces esta semana que podía usar la fuerza contra el régimen Ayatolá si persistía en reprimir con dureza las protestas antigubernamentales que están sacudiendo el país persa.

Este viernes, sin embargo, Trump aseguró nuevamente que las autoridades iraníes "cancelaron" las 800 ejecuciones que, según él, "tenían programadas".

"Respeto mucho el hecho de que lo hayan cancelado", explicó el mandatario, dando a entender que de momento no autorizará ninguna operación militar contra en Irán.

Estas declaraciones se suman a otras que el republicano pronunció esta semana y en las que pareció indicar que fueron sus gestiones y su intermediación las que han frenado las ejecuciones en Irán. EFE