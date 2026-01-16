Smart-Dieck y Val-Kazimov avanzan a la final de danza del Europeo de patinaje artístico

Las parejas españolas compuestas por Olivia Smart y Tim Dieck y por Sofía Val y Asaf Kazimov han avanzado este viernes a la final de danza del Campeonato de Europa de patinaje artístico sobre hielo, que se está disputando en Sheffield (Reino Unido), después de terminar el programa de danza rítmica en la décima y la decimoquinta posición, respectivamente.

En el Utilita Arena de la localidad inglesa, las dos parejas olímpicas en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 consiguieron meterse en el 'Top 20' que garantizaba el pase a la final del sábado, donde deberán ejecutar su rutina de danza libre.

Al son de 'Freedom' de George Michael y de 'Let Me Entertain You' de Robbie Williams, Olivia Smart y Tim Dieck, que llegan a Sheffield dispuestos a superar el quinto puesto de la anterior edición, la de Kaunas 2024, consiguieron una puntuación de 75,17 con la que se colocaron séptimos a falta de tres duplas por salir a la pista -actuaron 25 de 28-.

A pesar de las buenas sensaciones, los jueces marcaron separación en los pasos coreográficos, lo que les hizo perder unos tres puntos, aunque no vieron peligrar su clasificación. Finalmente, los campeones de España y oro en el Tallinn Trophy y el Nepela Memorial terminaron décimos.

También sellaron su pase a su primera final de una cita continental, en su segundo Europeo, Sofía Val y Asaf Kazimov, que actuaron en undécimo lugar y que lograron mejorar la actuación de su anterior participación, en 2024 -cuando fueron vigésimo terceros-.

Al ritmo de varios temas de Ricky Martin -'María', 'La Copa de la Vida' y 'Livin' La Vida Loca'-, la dupla española, bronce en el Preolímpico y oro en el International ICE Dance Dordrecht y el Sofia Trophy, firmó una nota de 67,11 puntos que le permitió situarse momentáneamente en primera posición para finalmente ser decimoquinta.

La competición estuvo dominada por los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (86,93), por delante de los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson (85,47), plata en Kaunas 2024, y de los actuales campeones europeos, los italianos Charlène Guignard y Marco Fabbri (84,48).

Ambas parejas volverán a la acción este sábado a partir de las 19.30 hora peninsular española, momento en el que muestren su rutina de danza libre en busca de las medallas. Smart y Dieck tratarán de superar su quinto puesto del pasado Europeo con 'Dune II', la segunda parte del programa que les ofreció tantos éxitos el año pasado; Val y Asaf Kazimov, por su parte, actuarán al ritmo de Muse.