Sheinbaum pide "respeto mutuo" y "responsabilidad compartida" a EEUU tras críticas

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este viernes que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” en medio de las nuevas críticas de Washington a las políticas de seguridad mexicanas.

"Respeto mutuo es tener confianza. Estamos trabajando bien, nos coordinamos; responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte, la parte de una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes en Estados Unidos. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas puede resolverse sólo de este lado de la frontera, del otro lado también tiene que haber su parte", aseguró en su conferencia de prensa desde el central Estado de México.

Sheinbaum respondía así a mensaje del Departamento de Estado de EE.UU. de este jueves en redes sociales que reclamó a México resultados “concretos y verificables” y advirtió que el “progreso gradual” ante los retos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, en un contexto de tensiones por amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones contra los carteles del narcotráfico en territorio mexicano.