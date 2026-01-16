Sabalenka pide duelos con Swiatek en 2026 para alimentar la rivalidad del tenis femenino

Sídney (Australia), 16 ene (EFE).- La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, expresó este viernes su deseo de enfrentarse con mayor frecuencia a Iga Swiatek, número dos del ránking WTA, durante la temporada 2026, al considerar que los grandes duelos son clave para consolidar las rivalidades en la élite del tenis femenino.

En una rueda de prensa en el Abierto de Australia, la jugadora bielorrusa lamentó que ambas solo se midieran en una ocasión a lo largo de 2025, pese a dominar el circuito en los últimos años. "Es una locura pensar que solo nos enfrentamos una vez el año pasado. Me gustaría jugar contra Iga muchas más veces esta temporada", afirmó Sabalenka.

La campeona de varios torneos de Grand Slam compareció ante los medios con la ambición de lograr el premio en Melbourne, tras no haber logrado hacerse con el torneo australiano en la edición anterior frente a la estadounidense Madison Keys.

"Fue muy doloroso perder la final del año pasado. Lo pasé mal durante un tiempo después de ese partido y ojalá pueda hacerlo mejor en esta edición", dijo.

Más allá de la rivalidad deportiva, Sabalenka subrayó su intención de trascender las pistas y convertirse en un referente.

"Siempre he querido ser algo más que una tenista y erigirme en una inspiración para toda una generación. Quiero encontrar el equilibrio entre una vida muy profesional y la diversión", explicó.

Sabalenka y Swiatek mantienen un cara a cara favorable a la polaca por 8-5, una estadística que refleja la intensidad de una rivalidad que, según la número uno del mundo, todavía tiene mucho margen para crecer en 2026.

La bielorrusa se enfrentará a la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah en el primer partido del Abierto, mientras que Swiatek hará lo propio con la china Yue Yuan y ambas no se verían las caras ante una potencial final. EFE

