Sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de enero de 2026 (23.00 GMT)

SÁBADO 17

Nuuk/Copenhague.- Ciudadanos daneses y groenlandeses organizan sendas manifestaciones en Nuuk y en Copenhague contra las amenazas de Estados Unidos para hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, en una nueva muestra de unidad frente a las ansias anexionistas del presidente Donald Trump.

Nuuk (Groenlandia).- La crisis de Groenlandia por las amenazas del presidente de EE.UU de hacerse con la isla, puede alterar para siempre el medio ambiente y a los indígenas inuit del Ártico.

Teherán - Irán continúa recuperando la normalidad, pero aún reina un ambiente de tensión en las calles del país tras las protestas que han sacudido la República Islámica con pocas personas por la noche en las calles y aún una presencia policial más alta de lo habitual.

París.- Manifestación de condena en París de la represión de las protestas en Irán convocada por varias organizaciones pro-Derechos Humanos.

Leópolis (Ucrania).- Los cortes de luz masivos causados por los ataques rusos colocan al borde de la quiebra a muchos pequeños negocios ucranianos, cuyos propietarios luchan contra la escasez de electricidad y la subida de los costes.

Lisboa.- Portugal celebra mañana elecciones presidenciales para elegir un sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas apuntando que posiblemente habrá una segunda vuelta entre el candidato de ultraderecha, André Ventura, que quedaría primero este domingo, y el exministro socialista António José Seguro.

Berlín.- Berlín acoge la entrega de los Premios del Cine Europeo, los que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, consiguió cuatro nominaciones, solo superada por la película noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier, y en los que también compiten por un galardón el documental español 'Tardes de Soledad' y la película de animación 'Olivia y el terremoto invisible'.

Londres.- El secretario general de la ONU, António Guterres, preside uno de los actos de celebración del 80 aniversario de la organización, concretamente el que celebra los 80 años de la reunión mantenida en Londres como parte de los preparativos para dar nacimiento a la nueva organización.

Asunción.- El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firman en la capital de Paraguay, Asunción, un acuerdo de asociación que creará un mercado integrado por más de 700 millones de personas, luego de 26 años de negociaciones.

Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta su informe de Gobierno tras cumplir el pasado 14 de enero su segundo año al frente del país centroamericano, con el remozamiento de escuelas y la construcción de hospitales como las principales acciones positivas de su Administración desde su toma de posesión en enero de 2024.

San Juan.- Los famosos cabezudos y zancudos confeccionados por la compañía teatral puertorriqueña Agua, Sol y Sereno reivindican este fin de semana la paz mundial, el medioambiente y la cultura, con un homenaje al reconocido actor Jacobo Morales, protagonista del documental 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

DOMINGO 18

Lisboa.- Portugal celebra elecciones presidenciales, los quintos comicios de los últimos dos años, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el Palácio de Belém, en la votación más abierta en décadas y donde no se descarta que pueda haber una segunda vuelta.

Londres.- Con un humor que no deja a nadie indiferente y sin una carcajada, Sergi Polo, joven cómico natural del barrio de Gràcia de Barcelona, hace reír tanto en inglés como español en una 'gira hispanobritánica' con cartel de 'no hay billetes', en la que salta de un idioma a otro.

Roma.- En Italia, donde las vespas dominan las calles, ha surgido, como en el resto del mundo, un nuevo protagonista: los patinetes eléctricos. Su auge llevó al Gobierno a plantear medidas como una matrícula para identificar al conductor, aunque sin fecha definida, lo que mantiene en vilo a los usuarios.

La Paz.- Las celebraciones precarnavaleras en Bolivia comienzan este domingo con el tradicional Desentierro del Pepino, un acto simbólico en el que ese travieso personaje del carnaval andino, que emula a los arlequines europeos, despierta en medio de un festejo con espuma.

Manta (Ecuador).- El correísmo concluye su convención nacional en la que se prevé que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira asuma las riendas en Ecuador que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) lidera a la distancia, tras regresar al país andino después de cinco años asilada en México.

Ciudad de México.- Migrantes haitianos que viven en la frontera norte de México enfrentan discriminación ante la falta de oportunidades laborales y educativas, pues solo les dan trabajos irregulares y no les dan acceso a la regularización para conseguir empleos formales.

(Foto) (Vídeo) Bogotá. - Venezolanos en Colombia realizan la manifestación '¡Que sean todos!' para visibilizar "los rostros de las víctimas de la represión" en su país.

LUNES 19

Davos.- El Foro de Davos comienza este lunes y reunirá en esta ciudad alpina a líderes mundiales como los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Argentina, Javier Milei; Colombia, Gustavo Petro, además del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una edición marcada por la tensión internacional tras la operación que depuso a Nicolás Maduro en Venezuela, la represión de las protestas en Irán y las amenazas de EE. UU. a Groenlandia.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo, decisión que deberá después ser confirmada por los Veintisiete.

Moscú.- Rusia reestrena cien años después la película 'El acorazado Potemkin' de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética, que sigue cautivando a los espectadores pese a ser una película muda y en blanco y negro.

Berlín.- Varias decenas de organizaciones y asociaciones, entre ellas la Comunidad Kurda de Alemania, la Comunidad Aleví de Alemania, la Sociedad para los Pueblos Amenazados, así como HÁWAR, se dirigen en un llamamiento conjunto al Bundestag alemán y al Gobierno federal para exigir la cancelación inmediata de la reunión el martes del canciller, Friedrich Merz, con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

París.- La Asamblea Nacional y el Senado franceses celebran sendos debates sobre la situación en Venezuela.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y el global de 2025.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Ciudad de México.- El historiador cubano Rafael Rojas habla con EFE sobre la situación de Cuba y sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla.

