Quique Sánchez Flores sobre Vinicius: "Creo que no representa los valores del Real Madrid"

Madrid, 16 ene (EFE).- El entrenador español Quique Sánchez Flores aseguró este viernes que la actitud del futbolista brasileño Vinicius Junior en los últimos años "no representa los valores del Real Madrid".

“Creo que no representa los valores del Real Madrid, en los últimos dos años, y que está lejísimos del jugador que puede llegar a ser”, afirmó durante una entrevista en El Partidazo de COPE recogida por EFE.

“Estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius”, confesó Sánchez Flores.

El ex entrenador de Getafe y Sevilla, entre otros, también analizó el incidente durante el cambio del brasileño en el último clásico en el Santiago Bernabéu.

“Xabi tendría que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio”, aseguró para luego añadir: “El club tenía la opción de posicionar al entrenador o al jugador: Y posicionaron al jugador”.

Sobre la destitución del técnico tolosarra, confesó que no le "pilló por sorpresa" y que cree que fue "lo mejor para Xabi".

"Estas muertes anunciadas son muy trágicas, muy dolorosas, muy injustas... Y lo que deseas para un colega es que si tiene que pasar, que pase cuanto antes; La gestualidad era la de un entrenador agotado”, afirmó.

Sánchez Flores analizó también la responsabilidad del nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la eliminación ante el Albacete (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey el pasado miércoles.

“El de ayer era un partido de jugadores; Es el máximo responsable de la convocatoria y la alineación, pero fue un pasajero de lo que ocurrió ayer", comentó.EFE