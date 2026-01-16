Putin y Netanyahu abordan por teléfono la situación en Irán tras las últimas protestas

El Kremlin detalló que el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su apoyo al fortalecimiento de los esfuerzos políticos y diplomáticos para estabilizar Medio Oriente durante una conversación telefónica mantenida este viernes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En este mismo diálogo, según informó el medio, los dos líderes abordaron la situación en Irán tras una reciente ola de protestas que dejó cientos de fallecidos y acentuó las tensiones en la región.

De acuerdo con los datos consignados por el Kremlin, la conversación entre Putin y Netanyahu incluyó una revisión del panorama general en Oriente Próximo, centrando la atención en la inestabilidad derivada de los disturbios registrados en territorio iraní. Estos hechos, provocados inicialmente por una crisis económica, se convirtieron en incidentes violentos que las autoridades iraníes atribuyeron a la intervención de "terroristas" con respaldo directos de Estados Unidos e Israel, según consignó la fuente.

Tal como publicó el medio, el gobierno de Teherán acusó a Washington y a Israel de intentar fomentar una nueva intervención militar en Irán. Ante estas denuncias, funcionarios iraníes manifestaron que las protestas habrían servido como justificación para que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, considerara lanzar una operación militar en territorio iraní. Según la información divulgada, el Ejecutivo iraní insistió ante Estados Unidos en la necesidad de abrir un canal de diálogo para resolver las diferencias bilaterales, aunque aseguró que el país se mantiene dispuesto a afrontar un posible conflicto armado en caso de ser necesario.

El comunicado de la Presidencia rusa remarca la posición de Moscú, que aboga por la continuidad de los esfuerzos de mediación y la promoción de un diálogo inclusivo entre todos los actores implicados en la región. El texto añade que los mandatarios acordaron permanecer en contacto en distintos niveles oficiales, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre futuros encuentros o conversaciones. Por parte israelí, la oficina del primer ministro Netanyahu no se ha pronunciado hasta el momento sobre el contenido de la llamada.

En el marco de este aumento de las tensiones, el medio refirió que Israel llevó a cabo en junio de 2025 una operación militar contra objetivos en Irán, en la que también intervino Estados Unidos mediante bombardeos a tres instalaciones nucleares iraníes. Esta acción militar desató un ciclo de hostilidades que se prolongó durante doce días. En ese periodo, las fuerzas armadas iraníes respondieron con el lanzamiento de cientos de misiles y drones tanto hacia territorio israelí como contra la principal base militar estadounidense en Oriente Próximo, ubicada en Qatar.

La información transmitida por el medio revisa el contexto regional actual, subrayando la complejidad de las relaciones internacionales tras la escalada militar entre Irán, Israel y Estados Unidos, y el efecto que las protestas y los disturbios internos en Irán han tenido sobre el equilibrio regional. Según describió el Kremlin, Moscú reiteró su disposición para actuar como intermediario e impulsar conversaciones multilaterales destinadas a atenuar la conflictividad, incidiendo en la relevancia de vías diplomáticas para prevenir una mayor desestabilización en Oriente Próximo.

La cobertura también destaca que, ante el repunte de la violencia, las autoridades iraníes han intensificado los argumentos contra la injerencia extranjera, responsabilizando a actores como Estados Unidos e Israel de buscar escenarios propicios para justificar una intervención armada. Este cruce de acusaciones coincide con un ambiente de fuerte presión interna en Irán, donde las protestas surgieron en medio de dificultades económicas y luego derivaron en enfrentamientos violentos que desembocaron en un saldo significativo de víctimas fatales.

En suma, de acuerdo con la información proporcionada por la fuente, la crisis iraní y la posterior reacción militar ilustran el nivel de volatilidad en la región y confirman la preocupación de los líderes internacionales acerca de las repercusiones de los disturbios y la represión en Irán. Mientras tanto, Rusia e Israel exploran canales de diplomacia para evitar un incremento de la tensión y minimizar el riesgo de futuras confrontaciones armadas, en medio de acusaciones y movimientos militares que han reactivado los focos de inestabilidad en Medio Oriente.