(Previa) Real Madrid y Atlético de Madrid quieren lamer sus heridas en la Liga F antes de su derbi de Supercopa

El Real Madrid y el Atlético de Madrid intentarán olvidar sus últimos reveses este fin de semana en sus respectivos partidos en la decimosexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 ante el Levante UD y el RCD Espanyol y llegar con el mejor estado de ánimo posible a su derbi de semifinales de la Supercopa de España.

Los dos equipos tuvieron partidos entre semana adelantados por su participación en esta competición que acogerá Castellón de la Plana la semana que viene junto al FC Barcelona y el Athletic Club, con su duelo de semifinales programado para el próximo martes, pero ninguno pudo sacar una necesaria victoria.

El Real Madrid, segundo clasificado del torneo doméstico, se despidió seguramente de cualquier opción de pelearle el título al FC Barcelona al caer en el Alfredo di Stéfano ante un sólido Athletic Club (0-1) y quedar ya a diez puntos de las blaugranas, mientras que el Atlético fue goleado (5-0) por el líder, alargando su mal momento de resultados.

El conjunto madridista intentará resarcirse de esta primera derrota en casa, donde lo había ganado todo hasta ahora, en su visita al Levante UD, colista de la tabla, pero animado tras lograr el pasado fin de semana su primera victoria de la temporada ante el DUX Logroño.

El equipo que entrena Pau Quesada no puede fiarse y debe sumar los tres puntos para no ver comprometida su segunda posición en un choque donde podría volver a ser titular la francesa Sandie Toletti, de vuelta el pasado martes tras varios meses de baja.

El Atlético de Madrid, por su parte, tenía complicado dar la sorpresa en el Johan Cruyff y lo más preocupante fue la poca batalla que dio al líder para alargar a seis sus encuentros ligueros sin ganar, nueve entre todas las competiciones, y con el añadido de haber recibido diez goles en los dos últimos tras el 5-5 ante la Real Sociedad.

Ahora, para llegar a Castellón con menos dudas, el equipo rojiblanco espera recuperar su fortaleza en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid) ante el RCD Espanyol, al que goleó 0-5 en la primera vuelta y que viene de perder en casa ante el Granada CF (0-2), pero que se planta en la capital tras no haber perdido en sus últimas cuatro salidas.

El Atlético necesita no perder más terreno con la tercera plaza que ocupa la Real Sociedad, que le aventaja en cuatro puntos y con un choque menos. El conjunto donostiarra, en su primer partido sin su goleadora Edna Imade, ya en el Bayern Múnich alemán, tendrá un difícil partido en su visita al Sevilla FC, sexto clasificado y que de ganarle se metería en la pelea por esta tercera posición que las 'txuri-urdines' quieren defender para además seguir cerca del Real Madrid, al que tienen a cuatro puntos.

En cuanto al líder, el FC Barcelona, ya tiene bastante bien encarrilado un nuevo título liguero y además cuenta con la buena noticia de ir recuperando a efectivos como Salma Paralluelo, que volvió ante el Atlético, y Patri Guijarro, que podría tener minutos en la teórica cómoda visita al Alhama CF El Pozo, antepenúltimo clasificado y que lleva nueve jornadas sin ganar, con ocho derrotas y un empate.

El conjunto catalán se enfrentará la semana que viene en su semifinal de la Supercopa a un Athletic Club en buen momento y reforzado por su victoria en el Di Stéfano, a la que espera dar continuidad en un choque atractivo y disputado en el Heliodoro Rodríguez ante el Costa Adeje Tenerife, quinto clasificado y que quiere afianzar sus opciones europeas a costa de acabar las de un rival que lleva sin perder desde el pasado 12 de octubre.

El fin de semana traerá el estreno en el banquillo de José Luis Sánchez Vera, que coge las riendas del Madrid CFF tras la dura goleada recibida ante el FC Barcelona (12-1) que le costó el puesto a Javier Aguado y que debutará en Ipurua ante una SD Eibar que lleva siete de los últimos nueve puntos.

Finalmente, la primera jornada de la segunda vuelta tendrá duelos directos en la lucha por la permanencia como el que medirá al Granada CF con el DUX Logroño, único equipo que queda por estrenar su casillero de victorias, y entre el FC Badalona Women y el Deportivo ABANCA.