Panamá fijará su base operativa en el Nottawasaga Training Site de Ontario

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó este viernes de que la FIFA asignó el Nottawasaga Training Site, situado en la ciudad canadiense de New Tecumseth, como campamento base y sede operativa de la Roja centroamericana durante el Mundial de 2026.

"La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto", la capital de la provincia canadiense de Ontario.

Esta ubicación "limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores" y además "facilita toda la logística y operación alrededor de la selección", dijo el secretario general de la federación panameña, Miguel Zúñiga, según la FPF.

Panamá debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 17 de junio frente a Ghana y volverá a jugar el 23 de junio contra Croacia, ambos compromisos correspondientes al Grupo L y programados en Toronto.

Posteriormente, la selección dirigida por el hispanodanés Thomas Christiansen viajará a Nueva York, donde cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Inglaterra.

El director de Selecciones Nacionales de la FPF, Christian Núñez, dijo que "logísticamente" el Nottawasaga Training Site "era la mejor opción para Panamá" al tener dos partidos en Toronto.

"Eso nos garantizaba que nuestros movimientos sean mínimos", apostilló.

Según detalló la FPF, el complejo cuenta con el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre como hotel de concentración, además de canchas de entrenamiento, gimnasio, piscina, centro médico, oficinas, salas de reuniones y espacios para conferencias de prensa.

"Deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA solo cuatro cumplían con las condiciones que tiene este campamento, con cancha y hotel en el mismo lugar, lo cual es clave para el cuerpo técnico", explicó Núñez. EFE