ONG recuerdan los Acuerdos de Paz de El Salvador y los reconocen como un "hito histórico"

San Salvador, 16 ene (EFE).- Organizaciones civiles y de derechos humanos recordaron este viernes el aniversario 34 de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de conflicto armado en El Salvador, los cuales, a criterio de estas, son un "hito histórico" para la reconstrucción de la democracia en el país.

Tutela Legal 'María Julia Hernández', una ONG que ha brindado acompañamiento a víctimas de la guerra, apuntó en un mensaje en X que "a 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz reconocemos este hito histórico como un paso fundamental para el fin del conflicto armado y el inicio de un proceso de reconstrucción democrática en El Salvador".

Este 2026, el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el Estado salvadoreño suman siete años de no realizar actos conmemorativos por la firma de estos acuerdos, después de que el mandatario dijera que fueron una "farsa".

La organización de derechos humanos Cristosal señaló que "la memoria persiste, incluso cuando intentan negarla".

"La memoria de la guerra y de la paz no pertenece al poder. Pertenece a las víctimas y a las comunidades, y su legado persiste incluso frente a los intentos de negación", indicó en X.

Entre tanto, la Federación Salvadoreña LGBTI recordó dicha fecha y aseguró, también en un mensaje en X, que "la paz no es solo el fin de la guerra: es justicia, igualdad y derechos para todas las personas, incluidas las personas LGBTI+".

Agregó que "la paz también debe incluirnos".

El Salvador cumple este viernes 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), efeméride marcada por la exigencia y esperanza de justicia por parte de las víctimas del conflicto y las denuncias sobre una "escalada represiva" que ha provocado la salida o disolución de organizaciones civiles, entre estas Cristosal.

La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social, la represión militar y que estalló tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (marzo, 1980), dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.

En este conflicto se enfrentaron el Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido político que gobernó el país por 20 años, luego se convirtió en oposición y en la actualidad cuenta con una escasa influencia en el país. EFE