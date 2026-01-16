Agencias

México y EE.UU. coinciden en que es "necesario hacer más" frente a amenazas compartidas

Guardar

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.

"Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", indicó la nota, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Meloni y Takaichi elevan las relaciones entre Japón e Italia mientras subrayan su afinidad

Infobae

Empresas de EE. UU. en China, más preocupadas por ralentización que por lazos bilaterales

Infobae

México y EE.UU. coinciden en que es "necesario hacer más" frente al narcotráfico

Infobae

Rusia niega tener planes agresivos respecto a Groenlandia

Infobae

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

El secretario general de la