México y EE.UU. coinciden en que es "necesario hacer más" frente a amenazas compartidas

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvieron este jueves una llamada telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas", según informó la cancillería en un comunicado conjunto.

"Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", indicó la nota, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México. EFE