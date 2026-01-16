Agencias

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"

Guardar

Washington, 15 ene (EFE).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Patrick Mahomes reconoce que sus errores fueron claves en fracaso de los Chiefs

Infobae

El expresidente surcoreano Yoon aguarda este viernes el primer veredicto por ley marcial

Infobae

Quique Sánchez Flores sobre Vinicius: "Creo que no representa los valores del Real Madrid"

Infobae

La alcaldesa de Nuuk afirma que están listos para proteger su independencia

Infobae

Colombia asume la presidencia del comité de la Unesco para el retorno de bienes culturales

Infobae