Machado dice que Rodríguez no representa a Venezuela y confía en una "transición ordenada"

Washington, 16 ene (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no representa al pueblo de su país y se mostró confiada en que habrá una "transición ordenada".

"Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada", declaró en una rueda de prensa en Washington un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE

