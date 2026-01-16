Los Toros se atraviesan en el camino de los Leones

Santo Domingo, 15 dic (EFE).- Los Toros del Este se metieron este jueves en el camino de los Leones del Escogido a la final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) al imponerse por 8-3.

Leones del Escogido quedó estacionado en la cima de la clasificación de la semifinal con 11 triunfos y 5 derrotas, pero no pudo sellar hoy la clasificación.

Toros recuperó hoy las opciones de clasificación con un saldo de 10 victorias y 6 reveses a falta de 2 jornadas para el fin.

Las semifinal, que se juega en formato de todos contra todos, podría definirse este viernes si Toros derrota a las Águilas en La Romana. Con este resultado quedaría automáticamente clasificado Leones, que se medirá con Gigantes en Santo Domingo.

Yairo Muñoz disparó un jonrón y un triple que remolcó 5 carreras.

Muñoz disparó el primer jonrón de su carrera en la postemporada en la segunda entrada del encuentro, cuando con el estadounidense Eric Filia en las bases, mandó la pelota sobre la pared del estadio Francisco Micheli, de La Romana ante el lanzador diestro estadounidense Conner Greene.

Muñoz volvió al ataque en el séptimo episodio, cuando con las bases llenas y dos outs, disparó un triple productor de 3 anotaciones para romper el empate y darle la delantera a los Toros, quienes contaron con anotada y remolcada del puertorriqueño Eddie Rosario y con dos anotaciones de Sergio Alcántara.

La victoria fue para el estadounidense Jimmy Yacabonis (2-0) y el salvamento para su compatriota Joe Corbett (6), quien sacó los tres outs por la vía del ponche.

Jefry Yan (1-1) fue tocado con cuatro carreras, tres de ellas inmerecidas, en un tercio de entrada y cargó con la derrota.

Águilas 5-4 Gigantes

El mexicano Juan Carlos Miranda marcó el camino del triunfo para las Águilas Cibaeñas, que vencieron a los Gigantes del Cibao y mantuvieron sus aspiraciones de clasificación.

Las Águilas (9-7) se mantienen a un juego de los Toros (10-6) y a dos juegos de los Leones (11-5).

Miranda (1-0) recorrió seis entradas de solo una carrera y ponchó a siete bateadores para acreditarse la victoria, en un encuentro en el que su compatriota Rodolfo Amador anotó y empujó una carrera y en el que Geraldo Perdomo agregó una anotación por las cuyayas.

El estadounidense Matt Foster (1) permitió una carrera, pero pudo recuperarse para completar la novena sin que le igualaran el marcador y se quedó con el salvamento.

Diego Hernández, Deyvison de los Santos y Kelvin Gutiérrez sacaron la pelota del estadio Cibao por los Gigantes (2-14).

Cristopher Molina (0-2) permitió 4 carreras en 1.2 capítulos y perdió el duelo por los potros. EFE