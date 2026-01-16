Los padres de Diego Bello acuden al juicio en Manila por el asesinato del español

Bangkok, 16 (EFE).- Los padres del joven español Diego Bello, quien falleció en Filipinas en 2020 en el marco de una supuesta operación antidrogas durante el mandato de Rodrigo Duterte, acudieron este viernes al tribunal de Manila que juzga a tres policías acusados de matarlo a disparos.

Alberto Bello y Pilar Lafuente participan en la sesión de este viernes en un juzgado de la capital filipina, en la que se espera que comparezca la madre de Diego Bello, quien responderá a preguntas con base en una declaración jurada presentada el pasado día 9 de enero ante las autoridades judiciales del país asiático.

"Le van a hacer preguntas de cómo era Diego, si tenía conocimiento de la vida que llevaba fuera de España, para poner en contexto o intentar refutar todo lo que nos viene a contar la Policía, que era narcotraficante", dijo este jueves a EFE el coruñés Guillermo Mosquera, abogado de la familia española, desde Manila.

Bello, de entonces 32 años, murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la turística isla de Siargao (sureste de Filipinas), en una supuesta operación policial antinarcóticos en el marco de la guerra contra las drogas lanzada por Duterte durante su mandato, entre 2016 y 2022.

Duterte se encuentra detenido y a la espera de juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya.

Los agentes acusaron al español de ser un "narcotraficante de alto valor", y alegaron que diseñaron una operación para detenerlo que acabó con un tiroteo después de que supuestamente se resistiera y disparara contra los oficiales.

Sin embargo, un informe acusatorio de la Oficina Nacional de Inteligencia filipina (NBI, por sus siglas en inglés) desdeñó la versión oficial y acusó en 2022 a tres agentes policiales de asesinato.

Los acusados son el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda. El pasado mayo el Tribunal de Primera Instancia Regional de Filipinas les denegó la libertad bajo fianza porque "la evidencia de culpabilidad es sólida".

En la sesión de este viernes también se abordará la cuestión indemnizatoria, en caso de que sean condenados, si bien se estima que aún queda alrededor de un año para que concluya el proceso.

Nacido en La Coruña (noroeste de España) en 1987, Bello llegó en 2017 a Siargao, en la región meridional filipina de Mindanao, y decidió quedarse para construir una vida en torno al surf, la naturaleza y la diversión que ofrece esta isla tropical en plena explosión turística.

El español regentaba una discoteca, La Santa, y una tienda de ropa. EFE

(foto)(vídeo)