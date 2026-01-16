Los Mossos investigan una presunta agresión sexual en grupo a una mujer en Navàs (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra investigan la denuncia de una mujer mayor de edad por una presunta agresión sexual en grupo en Navàs (Barcelona) ocurrida la madrugada del sábado pasado, han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'Diari de Girona', la investigación sigue abierta en una fase inicial y la mujer ha denunciado que los presuntos autores son conocidos suyos.

Aún no hay detenidos y la unidad de investigación del Bages (Barcelona) de los Mossos d'Esquadra conduce la investigación.