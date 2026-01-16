Agencias

Los Dodgers pagan 240 millones de dólares al jardinero Kyle Tucker por 4 temporadas

Guardar

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- Los Dodgers de Los Ángeles sumaron este jueves a su constelación de estrellas al estelar jardinero Kyle Tucker con un acuerdo por cuatro temporadas a cambio de 240 millones de dólares, anunció el portal oficial MLB.com

Tucker, quien jugó la pasada temporada con los Cachorros de Chicago, era el principal agente libre de ofensiva en el actual mercado de las Grandes Ligas.

El jardinero de 29 años recibirá un salario anual de 60 millones de dólares y en su contrato incluyó una cláusula de rescisión que le permitirá regresar a la agencia libre después del segundo y tercer año del contrato.

Tucker llega para reforzar la línea ofensiva de los Dodgers que tiene al tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso, el japonés Shohei Ohtani, además de los estelares Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith y el dominicano Teoscar Hernández.

Tucker promedia para .273 de bateo, con 31 tablazos de vuelta completa y 103 vueltas empujadas en su carrera de 8 temporadas en las Grandes Ligas.

El nuevo refuerzo de los Dodgers jugó 136 partidos con los Cachorros de Chicago, donde fletó 22 jonrones y produjo 73 carreras para una media de bateo de .266.

Tucker , considerado uno de los mejores jardineros ofensivos de la MLB, se coronó campeón de la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston. Ha participado cuatro veces en el Juego de Estrellas y obtuvo dos Bates de Plata.

Temas Relacionados

EFEHombredeportistasGrandes Ligas de Béisbol (MLB)julio 2023. Partido finalizado: Texas rangers (11) - (12) Houston Astros

Últimas Noticias

Guterres denuncia la entrada "ilegal" de autoridades israelíes a un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén

Guterres denuncia la entrada "ilegal"

Reino Unido y Noruega respaldan una misión de la OTAN de vigilancia en el norte del océano Atlántico

Reino Unido y Noruega respaldan

Al menos tres muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de un autobús en el sur de Perú

Las autoridades en Arequipa confirmaron que, tras caer un vehículo con trabajadores mineros a un barranco de 50 metros, los equipos de emergencia brindan ayuda inmediata a los sobrevivientes mientras se investigan los factores que provocaron el siniestro

Al menos tres muertos y

Yemen nombra como primer ministro al actual titular de Exteriores tras la dimisión de Bin Buraik

La autoridad presidencial designa a Shaya Mohsen al Zindani para encabezar el gabinete yemení después de la salida de Salem Saleh bin Buraik, buscando fortalecer reformas, combatir la corrupción y responder a la crisis política y económica en medio del conflicto

Yemen nombra como primer ministro

Rusia acusa a EEUU de intentar "justificar una agresión" contra Irán al pedir la reunión del Consejo de Seguridad

El representante ruso ante Naciones Unidas criticó la convocatoria estadounidense de una reunión urgente, advirtiendo sobre riesgos de escalada y acusando a Washington de buscar respaldo internacional para actuaciones armadas en territorio iraní, según declaraciones oficiales

Rusia acusa a EEUU de