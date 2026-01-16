Los candidatos presidenciales cerrarán su campaña en Portugal arropados por sus votantes

Lisboa, 16 ene (EFE).- Los candidatos presidenciales en Portugal cerrarán este viernes sus campañas con diferentes eventos en los que estarán arropados por sus votantes, a las puertas de las elecciones del domingo, las más abiertas en años, en las que, según los últimos sondeos, se impondría en una posible primera vuelta, aunque por estrecho margen, el líder de extrema derecha André Ventura.

En total son once los aspirantes al Palácio de Bélem, sede de la Presidencia, pero solo cinco tienen posibilidades, como indican las encuestas, que auguran que ningún candidato logrará los votos suficientes -más de la mitad- para proclamarse ganador el domingo, por lo que tendría que haber una segunda ronda entre los dos con más apoyos.

Para su cierre de campaña, Ventura participará este viernes a las 14.30 hora local (misma hora GMT) en el tradicional 'descenso de Chiado', en el centro de Lisboa, un paseo electoral que parte de la plaza de Luís de Camões y pasa por el Largo de Chiado, en el que estará acompañado por sus seguidores.

De esta manera, el líder de ultraderecha se resarcirá después de que en las pasadas elecciones legislativas -celebradas en mayo- no pudiera asistir a la 'arruada' (término en portugués para estos recorridos a pie) tras sufrir un espasmo esofágico que lo obligó a interrumpir la campaña en sus últimos días.

Por su parte, el otro gran favorito, el exministro y exlíder socialista António José Seguro, segundo en intención de voto, pasará la mañana en el norte del país, en Oporto y Vila Nova de Gaia, y por la tarde participará en un evento en Caldas da Rainha (a unos 100 km de Lisboa y donde votará el domingo), para finalmente concluir el día con un acto en la capital a las 21.00 hora local (misma hora GMT).

Según el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público publicado el martes, aunque Ventura lograría vencer en una primera vuelta, el líder ultra quedaría segundo en una ronda posterior, cediendo la victoria a Seguro.

La sorpresa en esa encuesta fue el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, quien lograría ser el tercer candidato más votado, y que cerrará su campaña con una cena en Braga, en el norte.

Otro de los favoritos es el comentarista político y exministro conservador Luís Marques Mendes, que tiene el apoyo del Gobierno de centroderecha, quien también pasará el día en Lisboa y se encontrará con sus votantes por la tarde, a las 18.30 hora local (misma hora GMT), en la terminal fluvial de Rocha do Conde de Óbidos.

El último de los candidatos con posibilidades es el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, y su clausura será en la capital, donde participará en varios eventos antes del plato fuerte de la jornada, que será a las 19.00 hora local (misma hora GMT) en la céntrica Praça do Comercio.

Los portugueses votan este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que ha sido el jefe de Estado durante los pasados 10 años, una década en la que ha destacado por sus intervenciones públicas casi a diario y tres disoluciones del Parlamento en un lustro. EFE