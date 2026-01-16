La SEHAD destaca el papel clave de la hospitalización a domicilio ante la presión asistencial por la gripe

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) ha destacado el papel esencial de la hospitalización a domicilio para liberar camas y garantizar una atención segura y de calidad ante el aumento de ingresos provocado por el pico de gripe y otras infecciones respiratorias.

Según la SEHAD, durante estas semanas, marcadas por una alta presión asistencial, muchos pacientes que necesitan cuidados hospitalarios pueden ser atendidos en su propio hogar gracias a las unidades de hospitalización a domicilio.

"Esto permite descongestionar los hospitales en uno de los momentos más críticos del año. Atendemos a pacientes con la misma calidad asistencial que en el hospital, pero en su casa, lo que beneficia tanto al sistema sanitario como a los propios pacientes", explica la Sociedad.

Además, en el caso de los enfermos respiratorios, pueden recibir tratamiento broncodilatador y oxigenoterapia, así como tratamiento corticoideo, antibiótico endovenoso y control clínico: "Todo ello en casa con la misma seguridad, calidad y seguimiento, evitando ingresos en UCIAS e ingresos hospitalarios", añade.

En este sentido, explica que los equipos multidisciplinares de HaD -formados por médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios- atienden a pacientes con infecciones respiratorias, procesos agudos, descompensaciones de enfermedades crónicas o cuidados complejos, evitando ingresos prolongados o facilitando altas seguras.

Asimismo, las nuevas tecnologías como la monitorización remota de las constantes (saturación de oxígeno, temperatura, tensión arterial) y de la telemedicina, ecografías en domicilio y analíticas hacen que el ingreso en domicilio se pueda realizar también en el caso de pacientes complejos.

Desde la SEHAD se insiste en la necesidad de seguir reforzando y consolidando las unidades de hospitalización a domicilio en todo el territorio nacional, integrándolas como un pilar esencial de la atención hospitalaria "moderna y flexible", especialmente ante situaciones de alta presión asistencial como el pico de gripe de los meses pasados.