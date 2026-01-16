Agencias

La SEHAD destaca el papel clave de la hospitalización a domicilio ante la presión asistencial por la gripe

Guardar

La Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) ha destacado el papel esencial de la hospitalización a domicilio para liberar camas y garantizar una atención segura y de calidad ante el aumento de ingresos provocado por el pico de gripe y otras infecciones respiratorias.

Según la SEHAD, durante estas semanas, marcadas por una alta presión asistencial, muchos pacientes que necesitan cuidados hospitalarios pueden ser atendidos en su propio hogar gracias a las unidades de hospitalización a domicilio.

"Esto permite descongestionar los hospitales en uno de los momentos más críticos del año. Atendemos a pacientes con la misma calidad asistencial que en el hospital, pero en su casa, lo que beneficia tanto al sistema sanitario como a los propios pacientes", explica la Sociedad.

Además, en el caso de los enfermos respiratorios, pueden recibir tratamiento broncodilatador y oxigenoterapia, así como tratamiento corticoideo, antibiótico endovenoso y control clínico: "Todo ello en casa con la misma seguridad, calidad y seguimiento, evitando ingresos en UCIAS e ingresos hospitalarios", añade.

En este sentido, explica que los equipos multidisciplinares de HaD -formados por médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios- atienden a pacientes con infecciones respiratorias, procesos agudos, descompensaciones de enfermedades crónicas o cuidados complejos, evitando ingresos prolongados o facilitando altas seguras.

Asimismo, las nuevas tecnologías como la monitorización remota de las constantes (saturación de oxígeno, temperatura, tensión arterial) y de la telemedicina, ecografías en domicilio y analíticas hacen que el ingreso en domicilio se pueda realizar también en el caso de pacientes complejos.

Desde la SEHAD se insiste en la necesidad de seguir reforzando y consolidando las unidades de hospitalización a domicilio en todo el territorio nacional, integrándolas como un pilar esencial de la atención hospitalaria "moderna y flexible", especialmente ante situaciones de alta presión asistencial como el pico de gripe de los meses pasados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

República Dominicana toma el relevo de Panamá y asume la Presidencia Pro Tempore del SICA

Infobae

Ultraderechista portugués cierra su campaña primero en los sondeos y reta a su rival

Infobae

Presidente de Portugal dice que su sucesor se enfrentará a una realidad "más complicada"

Infobae

Kiev cerrará las escuelas dos semanas tras los ataques rusos contra el sistema energético

Infobae

EE.UU. acepta encargo de construir nueva base naval de Perú por 1.500 millones de dólares

Infobae