La llegada irregular de inmigrantes a España baja un 60 % la primera quincena del año

Madrid, 16 ene (EFE).- Cerca de 1.400 inmigrantes llegaron de manera irregular a España, principalmente por mar, en la primera quincena del año, con un descenso significativo del 60,4 % respecto a igual periodo de 2024.

Son los primeros datos de 2026, publicados este viernes por el Ministerio español del Interior, después de que el año anterior terminara con un 42,6 % menos de llegadas irregulares (36.775 inmigrantes en total) debido a un desplome de la vía migratoria atlántica entre el continente africano y las islas Canarias.

Acnur indica que la mayoría de personas que llegaron a Canarias por esta vía, una de las más peligrosas del mundo, en 2025 procedían de Mali (31,3 %), Senegal (29,2 %) y Guinea (12 %).

De las 1.370 personas que alcanzaron territorio español entre el 1 y el 15 de enero pasados, 1.194 lo hicieron por mar, a bordo de embarcaciones precarias.

Las Canarias volvieron a ser esta primera quincena el destino español del mayor número de llegadas irregulares, 718 inmigrantes, con una caída del 77,7 % en comparación con 2025.

En agosto de 2024, cuando estas islas sufrían una altísima presión migratoria desde el continente africano, el Gobierno español firmó acuerdos con Mauritania, Gambia y Senegal para reforzar vías seguras y regulares de migración.

Por el contrario, las llegadas subieron un 29,1 en el archipiélago mediterráneo de Baleares (151 personas) la primera quincena del año, donde la inmigración irregular marítima ya aumentó un 24,5 % en 2025, procedente principalmente del norte de África.

En el caso del territorio peninsular español, accedieron por vía marítima 325 inmigrantes los primeros quince días, más del cuádruple que en el mismo periodo de 2025.

Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de extranjeros en el país. Muchos de ellos son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países, mientras que otros tratan encontrar un mejor futuro socioeconómico. EFE