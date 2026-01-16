La EASA realizó vuelos de verificación del avión de fabricación china C919

Pekín, 16 ene (EFE).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha realizado "vuelos de prueba" con el C919, el avión de fabricación china que aspira a competir en el segmento de fuselaje estrecho con los Boeing 737 y los Airbus A320, confirmó este viernes a EFE el organismo regulador.

"Podemos confirmar que se han llevado a cabo algunos vuelos de prueba. Estos vuelos son una parte normal de nuestras actividades de validación y pueden realizarse en distintas fases del proceso", señaló la entidad sin brindar más detalles al respecto.

El diario hongkonés South China Morning Post (SCMP) había adelantado este jueves, citando fuentes anónimas, que pilotos de la EASA realizaron en noviembre pruebas en vuelo con un C919 que despegó del aeropuerto de Pudong, en Shanghái, cerca de la base de producción de la aeronave.

El C919, cuyo desarrollo se prolongó durante más de 14 años, realizó en mayo de 2023 su primer vuelo comercial, y la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) avanzó que buscaría que organismos internacionales como la EASA otorgasen sus certificaciones al modelo.

Desde el inicio de sus operaciones domésticas hasta finales del año pasado, el C919 transportó a unos cuatro millones de pasajeros sin que se hayan reportado incidentes, según el SCMP.

El aparato representa el esfuerzo de China por reducir su dependencia de fabricantes occidentales en tecnología aeronáutica, y el objetivo de Pekín es desarrollar a largo plazo una cadena de suministro totalmente autóctona, aunque sigue necesitando componentes clave procedentes de Occidente. EFE