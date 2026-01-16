La Conferencia de Seguridad de Múnich retira sus invitaciones a funcionarios iraníes en el marco de las protestas

Los organizadores de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés) han anunciado este viernes que ha retirado su invitación a funcionarios iraníes "a la luz de los recientes acontecimientos" en Irán, donde las protestas antigubernamentales contra la crisis económica han dejado cientos de muertos, según datos de organizaciones de Derechos Humanos.

"Hace varias semanas, extendimos invitaciones a representantes selectos del Gobierno de Irán. A la luz de los recientes acontecimientos, la Conferencia de Seguridad de Múnich no mantiene estas invitaciones", ha señalado un portavoz de la MSC en declaraciones enviadas a Europa Press.

Si bien ha indicado que no hacen comentarios sobre su "política de invitaciones" durante la preparación del evento, ha afirmado que "supervisan continuamente todos los acontecimientos políticos relevantes para garantizar que las perspectivas más importantes en materia de política de seguridad estén adecuadamente representadas".

Asimismo, ha explicado que el proceso de envío de invitaciones "no finaliza hasta que comienza la conferencia", que se celebrará este año entre el 13 y el 25 de febrero. El Ministerio de Exteriores alemán había calificado anteriormente de "inapropiada" la participación de los funcionarios iraníes debido a la "sangrienta represión de las protestas", según DPA.

La MSC ya tuvo que salir al paso el pasado viernes para defender el envío de invitaciones a miembros del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), aludiendo a que la conferencia es una "plataforma de diálogo" que "aspira a reflejar el espectro de opiniones más amplio posible, incluidas las posiciones contrarias".

Los organizadores afirmaron que se expidieron invitaciones a todos los partidos representados en el Bundestag, incluida AfD, que en la actualidad es el principal partido de la oposición, y aseguraron que no estaba previsto que los miembros del partido ultraderechista participaran encima del escenario.

La represión de las fuerzas de seguridad del país contra las manifestaciones iniciadas a finales de diciembre de 2025 en Irán se han saldado con al menos 3.428 muertos en 15 provincias, según los últimos datos publicados por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega.