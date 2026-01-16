Agencias

La actividad económica de Brasil avanza un 0,7 % en noviembre tras dos caídas seguidas

São Paulo, 16 ene (EFE).- La actividad económica de Brasil, la mayor potencia de Latinoamérica, creció un 0,7 % en noviembre de 2025 frente a octubre y volvió a una senda positiva tras dos caídas consecutivas, informó este viernes el Banco Central.

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), es mejor al esperado por el mercado.

Por otra parte, la actividad económica subió un 1,2 % respecto al mismo mes del año anterior.

Entre octubre y noviembre, el índice se vio impulsado por la industria y el sector servicios, que crecieron un 0,8 % y un 0,6 %, respectivamente.

Del otro lado, el sector agropecuario retrocedió un 0,3 % respecto a octubre.

Las previsiones económicas apuntan a una desaceleración en 2025 para Brasil, con un crecimiento de alrededor del 2,2 %, después de que el PIB avanzara un 3,4 % el año anterior.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpa a las altas tasas de interés del desempeño económico, si bien destaca la baja tasa de desempleo.EFE

