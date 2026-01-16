Junior y Santa Fe empatan 1-1 en el partido de ida de la Superliga colombiana

Bogotá, 15 ene (EFE).- Junior e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el partido de ida de la Supeliga de Colombia, por lo que el primer título del año en el país se definirá el miércoles de la próxima semana en Bogotá.

El primer tiempo estuvo muy reñido y la primera oportunidad clara la tuvo el equipo local al minuto 39 cuando el volante Yimmi Chará filtró un pase para el extremo Bryan Castrillón, que sacó un remate que pasó rozando el palo derecho del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

Sin embargo, Santa Fe, que lució muy organizado en defensa y en el centro del campo, abrió el marcador en el quinto minuto de reposición del primer tiempo cuando el lateral local Jhonier Guerrero dio un pase hacia atrás que le quedó al veterano Hugo Rodallega, que entró solo al área y sacó un remate cruzado imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.

Los bogotanos salieron a buscar el segundo tanto en la parte complementaria y lo consiguieron al 50 cuando el extremo Luis Palacios venció al guardameta rival en el mano a mano. La celebración duró poco porque el gol fue anulado por fuera de lugar.

El Junior tuvo muchas dificultades para romper la defensa visitante, pero lo consiguió al minuto 74 cuando el juvenil Joel Canchimbo, que ingresó tras el descanso, mandó un centro rastrero que le llegó al experimentado Teo Gutiérrez, que sólo tuvo que empujar el balón al fondo.

Sin embargo, el ariete tuvo una noche agridulce porque en la última jugada del partido fue expulsado por doble amonestación tras simular una falta en el área rival.

El próximo miércoles se disputará el partido de vuelta en el estadio El Campín de Bogotá, donde Santa Fe o Junior levantarán el primer título del año en Colombia. EFE