Julio Iglesias niega las acusaciones de abuso que le causan "una gran tristeza"

Redacción Internacional, 16 ene (EFE).- El cantante español Julio Iglesias negó hoy las acusaciones realizadas por dos exempleadas, quienes han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en su perfil de Instagram.

Esta es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, después de los comentarios realizados por el entorno del artista a la revista 'Hola!' en la que manifestó que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa". EFE

EFE

