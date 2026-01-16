Infografías del viernes 16 de enero de 2026

MERCOSUR UE - El Mercosur y la Unión Europea firmarán en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio, tras 26 años de negociaciones, con el que crearán un mercado de 720 millones de personas y eliminarán gradualmente el 90 % de los aranceles.

EEUU ESPACIO - La misión Artemis II dará este sábado un paso clave con el traslado del cohete SLS y la cápsula Orion a la plataforma de lanzamiento en Florida. Cuatro astronautas se preparan para el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

EEUU CIENCIA - Demócratas y republicanos coinciden en la importancia de que Estados Unidos sea líder mundial en ciencia, pero la mayoría de demócratas cree que el país pierde terreno frente a otros. Las diferencias partidistas en confianza hacia la ciencia se han ampliado desde la pandemia.

TENIS ABIERTO AUSTRALIA - Finalizan los torneos previos al Abierto de Australia: en Adelaida, la final masculina será entre el francés Ugo Humbert y el checo Tomás Machác; en Auckland, el argentino S. Báez enfrentará al checo J. Mensík. En Hobart, la final femenina será entre la serbia Iva Jovic contra la italiana E. Cocciaretto y en Adelaida, la rusa M. Andreeva frente a la canadiense M. Mboko, todas sobre superficie dura. EFE

