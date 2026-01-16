Feijóo, ante Mercosur: "Hay hartazgo por normas ideológicas que impiden trabajar en igualdad de condiciones"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central un mayor control de fronteras y a la UE, menos exigencias para el sector ante el acuerdo de Mercusur que se firma este sábado 17 de enero. "Nuestra gente no tiene miedo a competir, lo que tiene es hartazgo por normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones, y es ahí donde debemos trabajar", ha zanjado.

Durante su participación en una jornada organizada por el PP europeo para analizar la competitividad en la UE, el líder de los 'populares' ha defendido que el acuerdo incorpore cláusulas de protección para salvaguardar al sector agrario, al tiempo que ha reiterado que Mercosur "puede ser una oportunidad económica y política" siempre que se incorporen estas premisas.

No obstante, ha advertido de que "el trabajo necesario, antes de cualquier entrada en vigor del Tratado de Mercosur, no ha terminado". "Tener más aliados y más mercados nos fortalecerá en un momento geopolítico enormemente delicado, pero, eso sí, debemos hacerlo siempre con responsabilidad y con garantías", ha señalado.

A juicio del dirigente 'popular', es necesario avanzar en tres cuestiones en torno a este acuerdo, por un lado la Comisión Europea tiene que asegurar que la aplicación de las cláusulas de protección haga de forma automática, a lo que ha sumado en segundo lugar la necesidad de que el Gobierno asegure un control en las fronteras que garantice la "inspección".

En tercer lugar, Feijóo ha subrayado la importancia de que la Comisión Europea y el Gobierno "liberen" a los sectores productivos de "tantas exigencias europeas en vigor". "Nuestra gente no tiene miedo a competir, lo que tiene es hartazgo por normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones, y es ahí donde debemos trabajar", ha zanjado.

DIEZ APORTACIONES

La defensa del sector primario ha sido una de las diez aportaciones que Feijóo ha defendido en este foro para que el PP las traslade a la UE con el fin de afrontar el momento actual que, a su juicio, requiere "completar" el cambio político tras las elecciones europeas, reforzar la competitividad y garantizar la seguridad como "la prioridad" del continente.

"Significa simplificar para competir", ha afirmado, un punto en el que ha defendido que la UE no puede "liderar sólo la sostenibilidad o la regulación, porque eso es tanto como liquidar el bienestar". "Por supuesto que hay que apostar por la sostenibilidad y por la electrificación, pero desde el equilibrio y desde la neutralidad tecnológica", ha dicho, un punto en el que ha recordado que "es una buena noticia que se puedan seguir vendiendo coches con motores de combustión más allá de 2035".

En segundo lugar, Feijóo ha situado la competitividad como "guía", con el objetivo de crear "un sistema económico que favorezca la innovación, la inversión, impulse la industria y genere empleos de calidad". "No estoy de acuerdo con mantener economías subsidiadas, tenemos potencial y tenemos que desarrollarlo", ha afirmado.