Falabella compra una participación minoritaria de su socio en Colombia por 136 millones de euros

La cadena chilena de 'retail' Falabella ha adquirido las participaciones minoritarias que su socio en Colombia, Organización Corona, mantenía en sus filiales por un total de 159 millones de dólares (136 millones de euros), según ha anunciado la empresa en un comunicado.

En concreto, la operación incluye la participación del 35% en Falabella de Colonia, el 31,13% de Banco Falabella, el 35% de la Agencia de Seguros Falabella Limitada y el 35% de ABC de Servicios.

De esta manera, culmina el proceso de disposición de dichas participaciones minoritarias después de anunciar el 5 de junio de 2025 la notificación de salida voluntaria por parte de Organización Corona.

Falabella cerró los primeros nueve meses del 2025 con un crecimiento de su facturación del 9,4% hasta sobrepasar los 500 millones de euros.