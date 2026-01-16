Euskadi gestionará las prestaciones no contributivas y los subsidios por desempleo desde el 1 de enero de 2027

El Gobierno de Euskadi gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado esta mañana en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

El acuerdo se ha rubricado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tras una reunión mantenida a primera hora de la mañana entre el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres y la propia Ubarretxena, en la que también han participado el Vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Al término del encuentro, Ubarretxena ha informado de que el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, incluido en este paquete de transferencias, será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

