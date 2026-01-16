Emelec condena las amenazas de muerte contra su presidente

Guayaquil (Ecuador), 16 ene (EFE).- El club Emelec condenó este viernes las amenazas de muerte contra su presidente, Jorge Guzmán, luego de que apareciera una pancarta y un monigote colgados de un puente próximo al estadio George Capwell con un mensaje: "Lárgate, Guzmán".

La amenaza contra el máximo directivo Azul se produce en momentos que la entidad atraviesa una de sus peores crisis, con salidas de jugadores, problemas para inscribir refuerzos, la pérdida de puntos y la indignación de los fanáticos.

En un comunicado, el club guayaquileño solicitó a las autoridades investigar a fondo las manifestaciones violentas y aseguró que "buscan intimidar y aumentar la psicosis colectiva existente".

Tras una campaña llena de zozobra por las paralizaciones de sus actividades debido al atraso en el pago de salarios, Emelec fue castigado la semana pasada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) con el retiro anticipado de 3 puntos antes de comenzar la temporada.

De persistir en los atrasos en los pagos a sus acreedores, la resta de puntos debe subir a 6.

Emelec también deberá someterse a una revisión de su directorio en el Viceministerio del Deporte, pues varios socios han presentado quejas ante dicho organismo estatal en contra del directorio liderado por Guzmán, pues consideran que se infringió la normativa nacional en las últimas elecciones que tuvo el club. EFE