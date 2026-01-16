El venezolano Gusneiver Gil gana la octava etapa de la Vuelta al Táchira de ciclismo

Caracas, 16 ene (EFE).- El venezolano Gusneiver Gil, del equipo FAM Birdman Level Up, ganó este viernes la octava etapa de la Vuelta al Táchira de ciclismo, que lidera su compatriota Jorge Abreu.

Gil culminó los 154,5 kilómetros del recorrido entre Abejales y el Cerro Cristo Rey, en el estado Táchira (oeste), en 4 horas, 4 minutos y 1 segundo.

Los ciclistas venezolanos Carlos Galviz, del equipo Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte, y Diego Méndez, de Lotería del Táchira Servitel, culminaron la etapa en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Completada la octava etapa, el venezolano Jorge Abreu mantiene el liderato de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 33 horas, 39 minutos y 55 segundos. Le sigue Méndez, a 2 minutos y 19 segundos de diferencia.

El podio, por ahora, lo cierra el venezolano Wiston Maestre, quien se sitúa a 2 minutos y 46 segundos de la segunda plaza.

Este sábado se disputa la novena y penúltima etapa de la Vuelta, un recorrido de 134,4 kilómetros en la ciudad tachirense de Rubio.

- Clasificación general:

1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) a 33h39:55

2. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 2:19

3. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:46

4. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 3:17

5. Carlos Galviz (Politáchira Heidy Lee Sport) a 3:41

EFE

