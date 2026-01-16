El presidente Museveni mantiene una ventaja muy amplia en el recuento de votos en Uganda

Nairobi, 16 ene (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, mantiene una amplia ventaja en el recuento de votos de las elecciones del jueves, en las que busca un séptimo mandato, según los últimos resultados parciales publicados este viernes por la Comisión Electoral.

Museveni, de 81 años y jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), obtuvo unos 5,14 millones de sufragios (75,38 %) tras haberse computado los votos del 59,4 % de los colegios electorales.

En segundo lugar figura su principal rival, el líder de la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP) y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico, quien se adjudica unos 1,41 millones de votos (20,71 %).

La tercera posición la ocupa Nathan Mandala, del Foro por el Cambio Democrático (FDC), quien obtiene unos 144.500 votos (2,12 %), mientas los cinco candidatos presidenciales restantes no llegan cada uno a conseguir siquiera un 1 % de los sufragios.

Según aseguró el pasado lunes la Comisión Electoral, se espera la publicación de los resultados totales en un plazo de 48 horas desde el cierre de los colegios electorales, por lo que probablemente se emitan este sábado.

Los datos del recuento electoral se conocieron después de que el partido de Bobi Wine denunciara a última hora del jueves que militares y policías rodearon la casa del líder opositor en el barrio de Magere, a las afueras de la capital, Kampala, "poniéndolo a él y a su esposa bajo arresto domiciliario" tras los comicios.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales este jueves.

Los ugandeses votaron para elegir presidente en unas elecciones que se desarrollaron bajo un fuerte despliegue policial y el bloqueo temporal del acceso a internet, tras meses de represión contra la oposición.

Ocho candidatos optan a la Presidencia para un mandato de cinco años.

Durante la jornada, los votantes también eligieron a los miembros del Parlamento.

Bobi Wine denunció un fraude electoral "masivo" y la detención de dirigentes de su partido en los comicios generales, sacudidos por fallos técnicos de los equipos de verificación biométrica, que afectaron incluso a Museveni cuando votó en la Escuela de Secundaria de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste).

El líder opositor busca desbancar a Museveni, quien alcanzó el poder en 1986 tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor, y al que ya se enfrentó en las urnas en 2021.

El mandatario es el cuarto presidente africano que lleva más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse a las elecciones.

La campaña electoral ha estado marcada por los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, incluida la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. EFE