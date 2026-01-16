El negocio de las wildcards en el tenis

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 16 ene (EFE).- En la semana previa al inicio del Abierto de Australia de quien más se ha hablado es de Hajar Abdelkader. No, no es tenista profesional. No está rankeada y seguramente no se vuelva a oír hablar de ella. Si se ha hecho famosa es porque jugó un partido en un ITF en Nairobi (Kenia) y apenas sabía jugar. Ganó tres puntos, dos de ellos por dobles faltas de su rival, y dio una de las imágenes más surrealistas que el deporte profesional puede generar.

Pero, ¿cómo puede ser que una persona que apenas sabe jugar dispute un partido profesional de tenis?

Abdelkader, de 21 años, fue una invitada del torneo. Es decir, lo que se conoce en el circuito como 'wildcard'. Estas invitaciones se otorgan a discreción del torneo. No hay ninguna regla que impida dar una a cualquier persona. Normalmente, cada torneo se reserva algunos huecos para las 'wildcards' y los directores de torneo son los que eligen a quién dársela, basándose en factores como la popularidad del tenista y los beneficios económicos que pueda generar en asistencia de público e interés en televisión. En la mayoría de torneos, estas invitaciones se entregan a jóvenes promesas, leyendas que no hayan conseguido clasificarse por ránking y jugadores del país en cuestión.

Sin embargo, pese a la libertad de la organización para repartir las 'wildcards', la ITIA, la organización que vela por la limpieza en el tenis, prohíbe que estas se vendan o se entreguen a cambio de beneficios.

En 2019, Miguel Tobón, excapitán de Copa Davis y quien fuera entrenador de Nico Massú, Alejandro Falla y Santiago Giraldo, recibió un año de sanción y 20 000 dólares de multa por aceptar pagos a cambio de dar invitaciones a torneos.

Este no es el caso de Abdelkader, aunque muchos arquearan sus cejas al ver a esta tenista, que asegura practicar este deporte en los últimos siete años, cometer 20 dobles faltas de sus 24 saques y perder por 6-0 y 6-0 en apenas 37 minutos.

La Federación de Kenia, consciente del revuelo que se había formado al hacerse virales los vídeos de la tenista en redes sociales, explicó que Abdelkader fue la única tenista que había solicitado una invitación y que, al darse una baja en el cuadro final a pocas horas del comienzo del torneo, tuvieron que dársela a ella.

"En retrospectiva, no deberíamos haberle dado la invitación a esta persona. Hemos aprendido de esta experiencia y se asegurará de que esta rara ocurrencia no pase de nuevo", dijo la Federación en un comunicado.

A su vez, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) afirmó que revisará su política de entrega de invitaciones y calificó de "inaceptable" que Abdelkader disputara ese partido dentro de un torneo que reparte 22.000 dólares en premios.

Curiosamente, el caso de Abdelkader no es el más sangrante en la historia de este deporte y ese dudoso honor recae en el ucraniano Artem Bahmet, que perdió todos los puntos, es decir, 48 seguidos, en su derrota por 6-0 y 6-0 en un Futures en Doha (Catar) en 2019.

La diferencia es que mientras que Abdelkader fue invitada al torneo, Artem Bahmet se apuntó pagando un precio superior a los 30 euros en la fase de clasificación. Esto es completamente legal y cualquier persona con una serie de requisitos previos, como tener licencia ITF, puede apuntarse a un torneo Futures, los de más baja categoría en el tenis. Normalmente, sin embargo, no suele darse la ocasión en que no haya jugadores profesionales suficientes para rellenar un cuadro y haya que recurrir a estas inscripciones.

En el Abierto de Australia que comienza este fin de semana, dos de las invitaciones más famosas son las de Stan Wawrinka en el cuadro masculino, después de que el suizo ganara el torneo hace doce años, y en el femenino Venus Williams, ganadora de seis Grand Slams, además de ser dos veces finalista en Melbourne.

Mientras que Wimbledon, generalmente, solo le da sus invitaciones a tenistas británicos, los otros tres Grand Slams, Australia, Roland Garros y US Open, tienen un acuerdo entre ellos para dar al menos una invitación a un tenista de cada uno de los países de los otros Grand Slams. De ahí que la federación australiana haya invitado, por ejemplo, en el cuadro masculino al estadounidense Patrick Kypson y al francés Kyrian Jacquet.